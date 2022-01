LIVE Gabon-Marocco | Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | sfida tra Pantere e Leoni dell’Atlante

(Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale dimatch didei bomber con En-Nesyri che affronta Aubameyang.già qualificato, basterà un pari per garantirsi il primo posto. Nonostante la qualificazione, dovrebbero scendere in campo i titolari. In porta Bono, difesa con Hakimi a destra e Masina a sinistra. Mediano Mmaee, centrocampisti Amallah e Tossoudali. Tridente Boufal e Munir dietro En-Nesyri. Squadra piena di stelle che punta alla vittoria della competizione. Ilè quasi qualificato ma non può permettersi di perdere. Squadra titolare scelta da Patrice Neveu. La formazione dovrebbe ...

Non è prevista diretta televisiva , ma il match sarà trasmesso in streaming su Eurosport Player e Discovery+ ; OA Sport vi offrirà la Direttatestuale . COPPA D'AFRICA,- MAROCCO: ...Ricordiamo che la classifica del Gruppo C della Coppa d'Africa vede in vetta il Marocco con 6 punti, quindicon 4, Ghana con 1 e Comore 0. Tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] ...Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Gabon-Marocco match di Coppa d’Africa 2022, sfida dei bomber con En-Nesyri che affronta Aubameyang. Marocco già qualificato, basterà un pari per ...La partita Ghana - Comore di lunedì 17 gennaio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la terza giornata della Coppa d'Africa ...