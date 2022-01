LIVE Gabon-Marocco 2-2, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: pareggia Hakimi su punizione! (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? Fuori Allevinah e dentro Mayi nel Gabon. 86? Spettacolare finale di partita, congelati gli ultimi cambi del Marocco. 84? Gooooooooooooooooooooooool, Hakimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, punizione strepitosa di Hakimi che si spegne sul secondo palo, Gabon-Marocco 2-2. 82? Goooooooooooooooooooool, Boupendzaaaaaaaaaaaaaaaaaa, velocissima azione con Allevinah serve Boupendza che di piatto mette dentro, Gabon-Marocco 2-1. 80? Problema muscolare per il portiere del Gabon. 78? Marocco che vuole la vittoria, pressing alto. 76? Boupendza con il sinistro va vicino al secondo palo! 74? Gooooooooooooooooool, Boufallllllllllllllllllllllllll, tiro preciso ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88? Fuori Allevinah e dentro Mayi nel. 86? Spettacolare finale di partita, congelati gli ultimi cambi del. 84? Gooooooooooooooooooooooool,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, punizione strepitosa diche si spegne sul secondo palo,2-2. 82? Goooooooooooooooooooool, Boupendzaaaaaaaaaaaaaaaaaa, velocissima azione con Allevinah serve Boupendza che di piatto mette dentro,2-1. 80? Problema muscolare per il portiere del. 78?che vuole la vittoria, pressing alto. 76? Boupendza con il sinistro va vicino al secondo palo! 74? Gooooooooooooooooool, Boufallllllllllllllllllllllllll, tiro preciso ...

