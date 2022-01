LIVE Gabon-Marocco 2-2, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Hakimi mette la firma finale sul pareggio. Pagelle e highlights (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 95? Finisce la partita Gabon-Marocco 2-2. 93? Intanto il Comore batte 3-2 il Ghana. 92? Dentro Meye e fuori Boupendza nel Gabon. 90? Dentro Saiss e Tissoudali, fuori Chakla e Ounahi nel Marocco. 88? Fuori Allevinah e dentro Mayi nel Gabon. 86? Spettacolare finale di partita, congelati gli ultimi cambi del Marocco. 84? Gooooooooooooooooooooooool, Hakimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, punizione strepitosa di Hakimi che si spegne sul secondo palo, Gabon-Marocco 2-2. 82? Goooooooooooooooooooool, Boupendzaaaaaaaaaaaaaaaaaa, velocissima azione con Allevinah serve Boupendza che di piatto mette dentro, ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA95? Finisce la partita2-2. 93? Intanto il Comore batte 3-2 il Ghana. 92? Dentro Meye e fuori Boupendza nel. 90? Dentro Saiss e Tissoudali, fuori Chakla e Ounahi nel. 88? Fuori Allevinah e dentro Mayi nel. 86? Spettacolaredi partita, congelati gli ultimi cambi del. 84? Gooooooooooooooooooooooool,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, punizione strepitosa diche si spegne sul secondo palo,2-2. 82? Goooooooooooooooooooool, Boupendzaaaaaaaaaaaaaaaaaa, velocissima azione con Allevinah serve Boupendza che di piattodentro, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Gabon-Marocco 1-0 Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Kanga vicino al raddoppio! - #Gabon-Marocco #Coppa #d’Afric… - Calciodiretta24 : Coppa d'Africa, Gabon - Marocco: diretta live e risultato in tempo reale - mbolo_bot : RT @zazoomblog: LIVE Gabon-Marocco Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: sfida tra Pantere e Leoni dell’Atlante - #Gabon-Marocco #Coppa #d’Afric… - zazoomblog : LIVE Gabon-Marocco Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: sfida tra Pantere e Leoni dell’Atlante - #Gabon-Marocco #Coppa… - Fantacalciok : Coppa d’Africa, Gabon – Marocco: diretta live e risultato in tempo reale -