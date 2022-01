LIVE Gabon-Marocco 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Allevinah sblocca la partita! (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37? Biyogo Poko scatenato, salta un difensore e va al tiro, pallone fuori di pochissimo. 35? Chair fuori, dentro Amallah nel Marocco. 33? Subito un cambio per il Marocco. 31? Chakla di testa non trova il secondo palo. 29? Contropiede del Gabon che non sortisce effetti. 27? In questo momento, il Gabon passerebbe come primo in classifica. 25? Marocco che si riversa in avanti alla ricerca del pareggio. 23? Gabon che approfitta dell’unica occasione avuta. 21? Gooooooooooooooooooooooooool, Allevinahhhhhhhhhhhhhhhh, a sorpresa le pantere segnano grazie ad un grave errore difensivo di Chakla che permette il facile tiro di Allevinah, Gabon-Marocco ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37? Biyogo Poko scatenato, salta un difensore e va al tiro, pallone fuori di pochissimo. 35? Chair fuori, dentro Amallah nel. 33? Subito un cambio per il. 31? Chakla di testa non trova il secondo palo. 29? Contropiede delche non sortisce effetti. 27? In questo momento, ilpasserebbe come primo in classifica. 25?che si riversa in avanti alla ricerca del pareggio. 23?che approfitta dell’unica occasione avuta. 21? Gooooooooooooooooooooooooool,hhhhhhhhhhhhhhh, a sorpresa le pantere segnano grazie ad un grave errore difensivo di Chakla che permette il facile tiro di...

