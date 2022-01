LIVE Gabon-Marocco 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: tentativo di Hakimi! (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Marocco che prova ad alzare il baricentro. 13? Cross sbilenco di Allevinah dalla destra. 11? Punizione di Hakimi che finisce sulle mani del portiere. 9? Grande discesa di Hakimi che si procura un fallo al limite dell’area. 7? Masina rimprovera Aguerd per il pallone corto ricevuto sulla fascia sinistra. 5? Molto cercato Hakimi sulla fascia destra. 3? Partita molto lenta in questo inizio di primo tempo. 1? Inizia la partita! 19.55 Ingresso in campo dei giocatori. Inni nazionali in corso. 19.49 Mancano solo dieci minuti all’inizio della partita. 19.46 Munir invece nel Marocco parte dalla panchina. 19.43 Grande assente Aubameyang che ha problemi al cuore, abbandona il ritiro. 19.40 Il Marocco è tra le squadre favorite per la vittoria finale, grandi qualità per ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15?che prova ad alzare il baricentro. 13? Cross sbilenco di Allevinah dalla destra. 11? Punizione di Hakimi che finisce sulle mani del portiere. 9? Grande discesa di Hakimi che si procura un fallo al limite dell’area. 7? Masina rimprovera Aguerd per il pallone corto ricevuto sulla fascia sinistra. 5? Molto cercato Hakimi sulla fascia destra. 3? Partita molto lenta in questo inizio di primo tempo. 1? Inizia la partita! 19.55 Ingresso in campo dei giocatori. Inni nazionali in corso. 19.49 Mancano solo dieci minuti all’inizio della partita. 19.46 Munir invece nelparte dalla panchina. 19.43 Grande assente Aubameyang che ha problemi al cuore, abbandona il ritiro. 19.40 Ilè tra le squadre favorite per la vittoria finale, grandi qualità per ...

