L’Irpef di Draghi dimentica le famiglie fragili. Mancato l’obiettivo di garantire una maggiore equità nella tassazione. La delega fiscale all’esame della Camera (Di martedì 18 gennaio 2022) Ha un titolo eloquente il paragrafo in cui Oxfam nel suo Rapporto sulle disuguaglianze esplose con la pandemia (qui il focus) analizza gli interventi del Governo Draghi in materia di tasse: “L’equità smarrita sulla via della riforma fiscale”. La revisione delL’Irpef introdotta nella legge di Bilancio di fatto assicura i vantaggi più consistenti ai redditi medio-alti, si sostiene. E di fatto esclude il 20% delle famiglie in condizioni economiche meno favorevoli, fortemente interessate dal fenomeno della povertà lavorativa o da bassissime pensioni. Il rapporto lamenta che “non è presente tra gli obiettivi il perseguimento del principio dell’equità orizzontale dell’imposizione”. Inoltre desta forte indignazione la scelta del Governo, per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 gennaio 2022) Ha un titolo eloquente il paragrafo in cui Oxfam nel suo Rapporto sulle disuguaglianze esplose con la pandemia (qui il focus) analizza gli interventi del Governoin materia di tasse: “L’smarrita sulla viariforma”. La revisione delintrodottalegge di Bilancio di fatto assicura i vantaggi più consistenti ai redditi medio-alti, si sostiene. E di fatto esclude il 20% dellein condizioni economiche meno favorevoli, fortemente interessate dal fenomenopovertà lavorativa o da bassissime pensioni. Il rapporto lamenta che “non è presente tra gli obiettivi il perseguimento del principio dell’orizzontale dell’imposizione”. Inoltre desta forte indignazione la scelta del Governo, per ...

