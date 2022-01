L’Iran testa nuovi missili balistici Europa nel mirino?

Leggi su formiche

(Di martedì 18 gennaio 2022) Nel pessimismo dei tavoli negoziali di Vienna iniziano a farsi timidamente spazio alcuni segnali di ottimismo. Tanto che, secondo alcuni analisti, il ritorno degli Stati Uniti all’accordo sul nucleare conpotrebbe essere questione di pochi mesi. Teheran punta a sfruttare quelle che percepisce come debolezze di Washington e raggiungere un accordo, ma posticipandolo il più possibile per proseguire negli sforzi nucleari. Ma anche in quellistici. Sembra confermarlo quanto raccontato da Farheekhtegan, giornale molto vicino alle fazioni conservatrici del regime iraniano. Nei giorni scorsi, Amir Ali Hajizadeh, comandante delle forze aerospaziali dei Pasdaran, ha annunciato alcuni successi in campo militare tra cui test sua combustibile solido. E lata, che ha elogiato il governo di Ebrahim Raisi ...