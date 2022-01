Libri, Virman Cusenza riscatta dall’oblio la storia del socialista Enzo Paroli che salvò il fascista Telesio Interlandi (Di martedì 18 gennaio 2022) Un “eroe” da riscoprire, o meglio conoscere, perchè compì un gesto coraggioso nel nascondimento, degno perciò di essere riscattato dall’oblio: è la storia di Enzo Paroli, l’antifascista che salvò il giornalista Telesio Interlandi, il direttore preferito da Benito Mussolini, prima alla guida del quotidiano oltranzista “Il Tevere” e poi della “Difesa della razza”, la rivista fondata nel 1938 allo scopo di condurre la campagna antisemita e spianare la strada alle leggi razziali del regime fascista. Il giornalista Virman Cusenza, che ha diretto “Il Mattino” e “Il Messaggero”, ora consulente di Fremantle per l’attualità, si è assunto questo compito con il saggio “Giocatori d’azzardo”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Un “eroe” da riscoprire, o meglio conoscere, perchè compì un gesto coraggioso nel nascondimento, degno perciò di essereto: è ladi, l’anticheil giornalista, il direttore preferito da Benito Mussolini, prima alla guida del quotidiano oltranzista “Il Tevere” e poi della “Difesa della razza”, la rivista fondata nel 1938 allo scopo di condurre la campagna antisemita e spianare la strada alle leggi razziali del regime. Il giornalista, che ha diretto “Il Mattino” e “Il Messaggero”, ora consulente di Fremantle per l’attualità, si è assunto questo compito con il saggio “Giocatori d’azzardo”, ...

