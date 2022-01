“L’ho lasciato per Delia”. Alex Belli, che cosa ha nascosto nella casa del GF Vip (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo l’aereo inviato dai fan dei Solex per Soleil Sorge e Alex Belli, Delia Duran ha avuto un crollo minacciando di lasciare il marito, ex concorrente del GF Vip 6. Dopo aver assistito alla scena, l’attore ha deciso di intervenire sui social rilasciando un’intervista a casa Chi. “Lei si basa su un cazz* di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che ti dico: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”. Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni è parziale. GF Vip 6, Alex Belli: “Un messaggio in casa per Delia Duran” E ancora: “La invito ad entrare dentro di lei e capire se realmente quello che vuole fare è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo l’aereo inviato dai fan dei Solex per Soleil Sorge eDuran ha avuto un crollo minacciando di lasciare il marito, ex concorrente del GF Vip 6. Dopo aver assistito alla scena, l’attore ha deciso di intervenire sui social rilasciando un’intervista aChi. “Lei si basa su un cazz* di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che ti dico: “, riconnettiti anche te ma con il cervello”. Io invitoa fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni è parziale. GF Vip 6,: “Un messaggio inperDuran” E ancora: “La invito ad entrare dentro di lei e capire se realmente quello che vuole fare è ...

