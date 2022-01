L' ha buttata di sotto L' accusa al marocchino | così ha ucciso la bimba

Advertising

GreenMbutterfly : @NikMegaFake @Annalagavo @AnsiAle @animainquieta89 Concordo, il problema è quando si sale sul pulpito per dare lezi… - dooIapeep : @manjilix l’ha buttata sotto un bus? - FabioMegnamix : RT @VoxNewsInfo2: : La madre snaturata confessa: “Il mio marocchino l’ha buttata di sotto” - CriminImmigratl : RT @VoxNewsInfo2: : La madre snaturata confessa: “Il mio marocchino l’ha buttata di sotto” - Billy56267838 : RT @VoxNewsInfo2: : La madre snaturata confessa: “Il mio marocchino l’ha buttata di sotto” -

Ultime Notizie dalla rete : buttata sotto

Mia figlia non è caduta. Mohssine l'ha lanciata dal balcone. Stavamo discutendo, prima l'ha scaraventata a terra, poi l'hagiù ". A parlare è Lucia Chinelli , mamma della piccola Fatima , che ora accusa senza mezzi termini l'ex compagno di aver lanciato la figlioletta nel vuoto. Mohssine Azhar , marocchino 32 anni,...... staseracasa sono stata aggredita, picchiata, presa a pugni, ho subito un'aggressione ... "La cattiveria con cui sono stataa terra - continua a raccontare - , presa a calci e strattonata. ...PALERMO – “Sono stata aggredita, picchiata, presa a pugni, ho subito un’aggressione praticamente con le chiavi di casa in mano”, inizia così il racconto sul profilo Facebook di Chiara Lanza Volpe. È u ...Stasera sotto casa sono stata aggredita, picchiata, presa a pugni, ho subito un’aggressione praticamente con le chiavi di casa in mano ...