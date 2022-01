Leonardo | firmato l’accordo Investimenti per trecento milioni al sud | in Puglia stabilimenti a Foggia e Grottaglie

Leggi su noinotizie

(Di martedì 18 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal deputato Gianpaolo Cassese: “Positivoraggiunto. Finalmente per il sitodisi intravedono segnali concreti per uscire dalla mono committenza e superare le gravi difficoltà di incertezza occupazionale che si è acuita soprattutto durante la lunga emergenza pandemica. Oltre ai diversi progetti di diversificazione produttiva che partiranno nel nostro stabilimento, aver previsto da parte dell’azienda una integrazione salariale per i lavoratori in cassa integrazione rappresenta un ulteriore elemento di sollievo per circa 1000 famiglie coinvolte.” È quanto dichiara il deputato Gianpaolo Cassese (M5S) dopo la firma deldi oggi presso la sede di Unindustria Roma traSpa e parti sociali”. “Ho profuso il massimo impegno per ...