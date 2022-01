L’Emilia Romagna protagonista nella space economy (Di martedì 18 gennaio 2022) Quella dell’aerospazio è una filiera strategica per lo sviluppo futuro delL’Emilia-Romagna e per la sua proiezione internazionale. Istituzioni, università, centri di ricerca e imprese stanno puntando sulla space economy: lo testimoniano la partecipazione della Regione, già da alcuni anni, a programmi nazionali e internazionali (Mirror Gov-Sat-Com, Mirror Copernicus, I-Cios, Nereus), l’accordo di collaborazione siglato lo scorso anno tra Regione e Aeronautica Militare per integrare il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione con la filiera space economy e la creazione di un presidio regionale a Houston, nello Stato del Texas, per la gestione delle attività spaziali che funzioni da liason tra le aziende italiane e quelle americane. Da sottolineare anche la presenza di un ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 18 gennaio 2022) Quella dell’aerospazio è una filiera strategica per lo sviluppo futuro dele per la sua proiezione internazionale. Istituzioni, università, centri di ricerca e imprese stanno puntando sulla: lo testimoniano la partecipazione della Regione, già da alcuni anni, a programmi nazionali e internazionali (Mirror Gov-Sat-Com, Mirror Copernicus, I-Cios, Nereus), l’accordo di collaborazione siglato lo scorso anno tra Regione e Aeronautica Militare per integrare il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione con la filierae la creazione di un presidio regionale a Houston, nello Stato del Texas, per la gestione delle attività spaziali che funzioni da liason tra le aziende italiane e quelle americane. Da sottolineare anche la presenza di un ...

