“Lei insieme al figlio”. Bomba all’Isola dei Famosi, l’ultima mossa di Ilary Blasi è clamorosa (Di martedì 18 gennaio 2022) La rivoluzione all’Isola dei Famosi è completa. A pochi mesi dal via ufficiale del reality, probabilmente alla fine di marzo una volta terminato il Grande Fratello Vip, continuano ad uscire indiscrezioni sul programma che sarà guidato ancora una volta da Ilary Blasi. Tante carne al fuoco. A quanto sembra infatti pare che i due nuovi opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria, confermati da Tv Blog. Sullo stesso blog si leggono anche le ultime novità in merito ai concorrenti. Tra questi ci saranno Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Questi nomi si uniscono ad altri già in circolazione, per esempio a Loredana Lecciso con la figlia Jasmine, Dayane Mello, Jedà, Alessia Fabiani e Lorenzo Amoruso, svelato a Casa Chi. Ma la vera Bomba all’Isola dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) La rivoluzionedeiè completa. A pochi mesi dal via ufficiale del reality, probabilmente alla fine di marzo una volta terminato il Grande Fratello Vip, continuano ad uscire indiscrezioni sul programma che sarà guidato ancora una volta da. Tante carne al fuoco. A quanto sembra infatti pare che i due nuovi opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria, confermati da Tv Blog. Sullo stesso blog si leggono anche le ultime novità in merito ai concorrenti. Tra questi ci saranno Carmen Di Pietro e suoAlessandro. Questi nomi si uniscono ad altri già in circolazione, per esempio a Loredana Lecciso con la figlia Jasmine, Dayane Mello, Jedà, Alessia Fabiani e Lorenzo Amoruso, svelato a Casa Chi. Ma la veradei ...

