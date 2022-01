Le vie del Colle, Annalisa Cuzzocrea: "Il ritorno di Verdini, ma il fronte per Berlusconi comincia a franare" (Di martedì 18 gennaio 2022) "Silvio Berlusconi è un buon candidato per il Colle", è quanto emerge dal vertice di centro destra che si è tenuto il 14 gennaio a Villa Grande. L'asse, però, inizia a scricchiolare e la Lega annuncia soluzioni alternative all'ex Cavaliere. E in tutto questo fermento si registra il ritorno di Denis Verdini, accompagnato da un'incognita: lavora per Berlusconi o per Salvini? <strong>Annalisa Cuzzocrea</strong> ci racconta le tortuose <em>Vie del Colle</em> che porteranno all'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Giorno dopo giorno raccontiamo le manovre dei partiti svelando retroscena e analizzando i numeri delle forze in campo. Leggi su lastampa (Di martedì 18 gennaio 2022) "Silvioè un buon candidato per il", è quanto emerge dal vertice di centro destra che si è tenuto il 14 gennaio a Villa Grande. L'asse, però, inizia a scricchiolare e la Lega annuncia soluzioni alternative all'ex Cavaliere. E in tutto questo fermento si registra ildi Denis, accompagnato da un'incognita: lavora pero per Salvini? ci racconta le tortuose Vie del che porteranno all'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Giorno dopo giorno raccontiamo le manovre dei partiti svelando retroscena e analizzando i numeri delle forze in campo.

Advertising

MarceVann : RT @lucrezia_ilaria: Tutti a lamentarsi che per fare i tamponi molecolari ci sono minimo 4 -7 ore di fila. L'altra sera c'erano gli addetti… - Giozap73 : Se vuoi raggiungere i livelli di ´ la vie en rose ‘ devi cercare di toglierti ogni peso e ogni pensiero dalla testa… - Morgan77987521 : @Jes912 Le vie del signore sono infighite????????#sonosenzamoney - MoodyLoCano : @AXBproduction evita le maiuscole, non sono nomi propri né nomi di città quelli che hai maiuscolato; Mai mettere du… - Scisciano : Nell’ambito del Corso di formazione on line: “Le vie dei Santi, dal pellegrinaggio al turismo religioso”: #Catania,… -