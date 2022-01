Lazio-Udinese, Sarri perde pezzi: cambio obbligato per il centrocampista (Di martedì 18 gennaio 2022) All’Olimpico di Roma va in scena il match di Coppa Italia tra Lazio e Udinese, per il momento ancora fermo sullo 0-0. Dal campo, però, arrivano brutte notizie per Maurizio Sarri, che dopo aver perso Pedro nella sfida di campionato dello scorso sabato, adesso deve fare i conti con un nuovo infortunio. ZACCAGNI OUT In vista del prossimo impegno di Serie A, quello contro l’Atalanta, il tecnico biancoleste potrebbe infatti dover fare a meno di Mattia Zaccagni. Zaccagni, Lazio, Serie A L’ex centrocampista del Verona, sostituito alla ripresa da Raul Moro, è stato costretto ad abbandonare il campo alla fine del primo tempo, dopo aver subito una botta a causa di uno scontro con l’avversario Success. Le sue condizioni, ad ogni modo, saranno valutate nelle prossime ore. Gabriella Ricci Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) All’Olimpico di Roma va in scena il match di Coppa Italia tra, per il momento ancora fermo sullo 0-0. Dal campo, però, arrivano brutte notizie per Maurizio, che dopo aver perso Pedro nella sfida di campionato dello scorso sabato, adesso deve fare i conti con un nuovo infortunio. ZACCAGNI OUT In vista del prossimo impegno di Serie A, quello contro l’Atalanta, il tecnico biancoleste potrebbe infatti dover fare a meno di Mattia Zaccagni. Zaccagni,, Serie A L’exdel Verona, sostituito alla ripresa da Raul Moro, è stato costretto ad abbandonare il campo alla fine del primo tempo, dopo aver subito una botta a causa di uno scontro con l’avversario Success. Le sue condizioni, ad ogni modo, saranno valutate nelle prossime ore. Gabriella Ricci

