Lazio, terribile notizia per il club: "Si è rotto il crociato"

Incredibile notizia che giunge per il calciatore di proprietà della Lazio: il Torino annuncia che la stagione è finita per infortunio. Soltanto una settimana fa con grande entusiasmo il Torino aveva comunicato l'acquisto in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio di Mohamed Fares. Per il classe 1996 si tratta della quinta esperienza in Italia.

