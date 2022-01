(Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – “Penso si possa escludere che dailpassi in” ma ilc’è. Lo ha detto l’assessore alla Sanità delAlessio, ospite di Adnkronos Live. “Al momento non possiamo escludere l’eventualità di cambio colore, lesaranno decisive”, ha precisato. Sulla situazione in Italia e l’andamento della curva dei contagi, intanto, “notiamo dei segnali di rallentamento che devono essere consolidatie stanno aumentando coloro che hanno fatto la dose di richiamo”. “L’effetto della campagna di vaccinazione è molto importante. Sono ...

telodogratis : Lazio zona arancione, D’Amato: “Rischio nelle prossime settimane” - ilfaroonline : Lazio in zona arancione, D’Amato: “Non da lunedì, ma il rischio c’è nelle prossime settimane” - Rom_Lisa : RT @Adnkronos: Lazio #zonaarancione, D'Amato: 'Rischio nelle prossime settimane'. - Adnkronos : Lazio #zonaarancione, D'Amato: 'Rischio nelle prossime settimane'. - StraNotizie : Lazio zona arancione, D'Amato: 'Rischio nelle prossime settimane' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio zona

Leggi anche > Covid nel, D'Amato: 'Rischioarancione ma non da lunedì' 'Penso si possa escludere che da lunedì ilpassi inarancione ma il rischio c'è dalle prossime settimane' -...Ma l'assessore alla Sanità del, ospite di Adnkronos Live, esclude il passaggio da lunedì "Penso si possa escludere che da lunedì ilpassi inarancione" ma il rischio c'è nelle prossime settimane. Lo ha detto l'assessore alla Sanità delAlessio D'Amato , ospite di Adnkronos Live. "Al momento non possiamo escludere ...Covid, per l'assessore regionale Alessio D'Amato il Lazio rischia la zona arancione ma non dal prossimo lunedì. D'Amato fa poi il punto della situazione ...Chi non ha il Super Green Pass può muoversi solo per lavoro, salute o necessità. Tredici regioni rischiano il cambio di colore (la Valle d’Aosta lo ha già subìto) ...