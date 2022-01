Lazio, i convocati di Sarri per la Coppa Italia (Di martedì 18 gennaio 2022) A poco meno di due ore dalla sfida contro l’Udinese negli ottavi di Coppa Italia, Sarri ha diramato la lista dei convocati della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese. I calciatori della Lazio chiamati dal tecnico: ? Sono 2??2?? i calciatori biancocelesti convocati da mister #Sarri per #LazioUdinese!#CMonEagles ? pic.twitter.com/Bx7eaitThb— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 18, 2022 In campo fra poco più di due ore i biancocelesti affronteranno l’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) A poco meno di due ore dalla sfida contro l’Udinese negli ottavi diha diramato la lista deidellaMaurizioha diramato la lista deiper la sfida dicontro l’Udinese. I calciatori dellachiamati dal tecnico: ? Sono 2??2?? i calciatori biancocelestida mister #per #Udinese!#CMonEagles ? pic.twitter.com/Bx7eaitThb— S.S.(@OfficialSS) January 18, 2022 In campo fra poco più di due ore i biancocelesti affronteranno l’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LazioNews_24 : Convocati #Lazio per l’#Udinese: ancora assente #Basic - errera_luca : Lazio - Udinese, i convocati di Sarri: ancora out tre biancocelesti - lazio24h : Lazio, i convocati per l'Udinese: out anche Pedro - Aquila6811 : RT @vocelaziale: #LazioUdinese?? #CoppaItaliaFrecciarossa?? I convocati della #Lazio: Prima convocazione stagionale per #Jony? Richiamati a… - vocelaziale : #LazioUdinese?? #CoppaItaliaFrecciarossa?? I convocati della #Lazio: Prima convocazione stagionale per #Jony? Richi… -