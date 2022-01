Lazio | doccia fredda per Sarri | tegola in Coppa Italia

Advertising

ilLamecus : #InterJuve Quando faceva la metà di queste scene con la Lazio Bidone finiva dritto a fare la doccia. Anche da que… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio doccia

SerieANews

E' unafredda anche per il Torino che aveva appena acquistato Fares riuscendo già a portarlo ... Resterà l'unica traccia, visto che il calciatore di proprietà dellaa questo punto è molto ...L'1 - 2 finale è unagelata, commentata a caldo da Pioli a fine gara. Spalletti vince 2 - 0 ... si comincia alle 17:30 con- Udinese , alle 21 Juventus - Sampdoria. Domani alle 17:30 ...Infortunio Zaccagni - Lazio preoccupata per Zaccagni, uscito malconcio dopo un contrasto di gioco avuto con Success dell'Udinese.Incredibile notizia che giunge per il calciatore di proprietà della Lazio: il Torino annuncia che la stagione è finita per infortunio. Probabilmente la società granata dovrà intervenire di nuovo in se ...