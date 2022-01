Lazio ai quarti di Coppa Italia | Udinese ko ai supplementari

(Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una rete di Immobile all'inizio del secondo tempo supplementare schianta l'e lancia laaidi finale di. I biancocelesti troveranno il Milan dell'ex tecnico Stefano Pioli. Sarri rispolvera Reina tra i pali e lancia Muriqi in attacco con Felipe Anderson e Zaccagni, panchina per Immobile. Ampio turnover voluto da Cioffi che cambia sei uomini dopo il ko di Torino: a centrocampo spazio per Samardzic e Jajalo, davanti Pussetto e Success. Il primo brivido corre lungo la schiena dei difensori dellaquando Samardzic pennella una punizione dalla sinistra che taglia tutta l'area ma nessun giocatore dell'riesce a trovare la deviazione vincente. I padroni di casa fanno la partita e si fanno vedere con due cross per ...

... quando Cataldi serve in profondità Immobile , che con un bel lob beffa Silvestri : è di fatto il guizzo che indirizza la partita verso la, che stacca il pass per i, dove sfiderà il ...Sarà laad affrontare il Milan neidi finale di Coppa Italia. I biancocelesti all'Olimpico faticano contro l' Udinese , chiudono i tempi regolamentari sullo 0 - 0, ma alla fine passano il turno ...Non sono bastati 90 minuti alla Lazio per passare ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti raggiungono il Milan passando per i tempi supplementari come accaduto ai rossoneri contro il ...Non è stata una partita facile per la Lazio, ma alla fine è arrivata una vittoria che oggi ... ma si tratta di un successo che regala il Milan ai quarti di Coppa Italia e che fa riscoprire a Maurizio ...