L'azienda in crisi che paga lo stipendio a rate: "Il 70% subito, il resto vediamo" (Di martedì 18 gennaio 2022) azienda calabrese in difficoltà decide di pagare gli stipendi dei lavoratori a rate. Fa scalpore l'annuncio della Abramo Customer Care, società che alla vigilia del pagamento dello stipendio di dicembre ha comunicato ai suoi 3.000... Leggi su europa.today (Di martedì 18 gennaio 2022)calabrese in difficoltà decide dire gli stipendi dei lavoratori a. Fa scalpore l'annuncio della Abramo Customer Care, società che alla vigilia delmento dellodi dicembre ha comunicato ai suoi 3.000...

Advertising

LaStampa : Calabria, l’azienda in crisi paga lo stipendio in due rate: “Il 70% subito, il resto si vedrà”. I sindacati: “Inacc… - 77GiuGiu77 : RT @FranFerrante: Il modo intelligente per un’industria energivora, come una cartiera, di affrontare il #carobollette? @lucartgroup invest… - BCarazzolo : RT @FranFerrante: Il modo intelligente per un’industria energivora, come una cartiera, di affrontare il #carobollette? @lucartgroup invest… - Italy1Dr : Penso (personalmente) che è una persona (responsabilità) portare una (azienda o organizzazione) fuori dalla (crisi)… - marthatimms : RT @LaStampa: Calabria, l’azienda in crisi paga lo stipendio in due rate: “Il 70% subito, il resto si vedrà”. I sindacati: “Inaccettabile”… -