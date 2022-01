Lavoro in Liguria, quali le professioni e i mestieri su cui puntare. Informatica, edilizia e turismo: ecco cosa cercano le aziende del territorio (Di martedì 18 gennaio 2022) La carenza di alcune professionalità, specialmente nel settore tecnologico, sono da tempo un problema per l’Italia e per la nostra regione. La pandemia ha accentuato questo fenomeno con le imprese che ora, grazie anche alla ripresa economica, faticano più del passato a trovare specifici profili professionali anche nei campi tradizionali della ristorazione e della ricezione turistica. Il caso degli istituti tecnici superiori: nati nel 2007 ma ancora poco conosciuti Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 18 gennaio 2022) La carenza di alcune professionalità, specialmente nel settore tecnologico, sono da tempo un problema per l’Italia e per la nostra regione. La pandemia ha accentuato questo fenomeno con le imprese che ora, grazie anche alla ripresa economica, faticano più del passato a trovare specifici profili professionali anche nei campi tradizionali della ristorazione e della ricezione turistica. Il caso degli istituti tecnici superiori: nati nel 2007 ma ancora poco conosciuti

