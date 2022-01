Laura Pausini superospite nella seconda serata del Festival (Di martedì 18 gennaio 2022) Il conduttore Amadeus conferma al Tg1 la presenza della cantante sul palco dell’Ariston insieme ad altri grandi dello spettacolo come Måneskin e Checco Zalone Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 18 gennaio 2022) Il conduttore Amadeus conferma al Tg1 la presenza della cantante sul palco dell’Ariston insieme ad altri grandi dello spettacolo come Måneskin e Checco Zalone

Advertising

trash_italiano : Laura Pausini superospite nella seconda serata di #Sanremo2022 ??? - IlContiAndrea : I crediti di #Scatola di #LauraPausini, in uscita venerdì. Testo di Laura Pausini e Madame. Musica di Madame, Laura… - repubblica : Sanremo 2022, Laura Pausini superospite della seconda serata del Festival - Fenix_1601 : RT @gentalynbeta: comunque vedo che alcuni dicono “eh ma di nuovo Laura Pausini come super ospite a Sanremo” per me invece Amadeus ha fatt… - lacittanews : Dopo i Maneskin, che apriranno la rassegna, ecco Laura Pausini. La cantane sarà superospite della seconda serata de… -