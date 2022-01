Laura Pausini sarà la nuova super ospite di Sanremo: tutte le anticipazioni (Di martedì 18 gennaio 2022) Amadeus ha annunciato poco fa il nome della nuova super ospite a Sanremo 2022: Laura Pausini. La cantante è stata al Festival anche l’anno scorso in occasione della sua vittoria al Golden Globe. Allora cantò con Fiorello e Amadeus, e chissà che questa volta non replicherà. Per rispondere all’invito del conduttore, la cantante pluripremiata ha mandato un video in cui dichiara: “Grazie Ama, i tuoi fiori sono arrivati. Sì, vengo a Sanremo. Ma non solo, penso che per questa occasione presenterò per la prima volta dal vivo la mia canzone che si chiama “Scatola” e poi ti racconterò un po’ di cose perché il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Io non vedo l’ora. Grazie dell’invito!” Scatola di Laura Pausini La canzone che ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 18 gennaio 2022) Amadeus ha annunciato poco fa il nome della2022:. La cantante è stata al Festival anche l’anno scorso in occasione della sua vittoria al Golden Globe. Allora cantò con Fiorello e Amadeus, e chissà che questa volta non replicherà. Per rispondere all’invito del conduttore, la cantante pluripremiata ha mandato un video in cui dichiara: “Grazie Ama, i tuoi fiori sono arrivati. Sì, vengo a. Ma non solo, penso che per questa occasione presenterò per la prima volta dal vivo la mia canzone che si chiama “Scatola” e poi ti racconterò un po’ di cose perché il mio 2022pieno di tante sorprese. Io non vedo l’ora. Grazie dell’invito!” Scatola diLa canzone che ...

Advertising

IlContiAndrea : I crediti di #Scatola di #LauraPausini, in uscita venerdì. Testo di Laura Pausini e Madame. Musica di Madame, Laura… - repubblica : Sanremo 2022, Laura Pausini superospite della seconda serata del Festival - fanpage : Non vediamo l'ora. Laura Pausini è la super ospite di #Sanremo2022. La cantante presenterà anche un nuovo singolo - Miranda_mazz : RT @eurovisionitaly: Amadeus ha annunciato un altro superospite in arrivo a Sanremo: è Laura Pausini! La cantante ha affermato che sul pal… - amatipercomesei : RT @Cinguetterai: Super ospite nella seconda serata di #Sanremo2022 sarà Laura Pausini. Lo ha annunciato a sorpresa Amadeus al #TG1. #Lau… -