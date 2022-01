Laura Pausini ospite al Festival di Sanremo 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Laura Pausini Laura Pausini sarà ospite al Festival di Sanremo 2022. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 20, divenuto ormai luogo prediletto dal presentatore per svelare le proprie carte in vista della kermesse. La popolare cantautrice sarà protagonista speciale della seconda serata dello show sanremese, mercoledì 2 febbraio. Al Tg1, Amadeus – che già si trova nella Città dei Fiori – è apparso davanti al teatro Ariston con un mazzo di fiori in mano e li ha porti idealmente alla Pausini. Poi è arrivato il video registrato con la risposta dell’artista romagnola, accomodata davanti a un pianoforte: “Grazia Ama. I tuoi fiori sono arrivati e sì vengo a Sanremo. Ma non solo. Con questa occasione presenterò per la prima ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 gennaio 2022)saràaldi. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 20, divenuto ormai luogo prediletto dal presentatore per svelare le proprie carte in vista della kermesse. La popolare cantautrice sarà protagonista speciale della seconda serata dello show sanremese, mercoledì 2 febbraio. Al Tg1, Amadeus – che già si trova nella Città dei Fiori – è apparso davanti al teatro Ariston con un mazzo di fiori in mano e li ha porti idealmente alla. Poi è arrivato il video registrato con la risposta dell’artista romagnola, accomodata davanti a un pianoforte: “Grazia Ama. I tuoi fiori sono arrivati e sì vengo a. Ma non solo. Con questa occasione presenterò per la prima ...

