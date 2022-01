Latina | beccato con 110 grammi di marijuana | 30enne finisce ai domiciliari

(Di martedì 18 gennaio 2022)– Proseguono con incisività i servizi di prossimità posti in essere dal Comando provinciale dei carabinieri difinalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio e al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, problematica abbastanza diffusa sul territorio e per la quale permane sempre molto alta l’attenzione dei carabinieri. Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente, nel corso del quale sono state effettuate diverse perquisizioni personali e, i carabinieri della sezione radiomobile del Nor della Compagnia die del Nucleo investigativo del Reparto operativo di, con il supporto di personale del nucleo carabinieri cinofili di Roma, hanno tratto in arresto ...

Advertising

CorriereCitta : Sezze, ‘beccato’ mentre sceglie la casa migliore dove andare a rubare -

Ultime Notizie dalla rete : Latina beccato

Il Caffè.tv

Stava scegliendo la casa migliore dove andare a rubare: nell'auto aveva tutti gli arnesi da scasso e 2300 euro in contanti , probabile provento di un furto precedente. Ma i suoi movimenti stavolta non ...Perché poi c'è tutta la questione della celebrità, croce e delizia dello stardom italico. A ... Ma perché hanno fatto il botto? "Perché hanno un'immagine fortissima e hannoun momento ...Arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un trentenne di Latina, già noto alle forze dell'ordine. Nel corso di un controllo effettuato nel pomeriggio ...Stava scegliendo la casa migliore dove andare a rubare: nell’auto aveva tutti gli arnesi da scasso e 2300 euro in contanti, probabile provento di un furto precedente. Ma i suoi movimenti stavolta non ...