L’assurda proposta delle Regioni al Governo: ”fate lavorare i medici anche se positivi” (Di martedì 18 gennaio 2022) Covid. E’ una delle proposte sicuramente più audaci che siano mai state fatte dalle Regioni al Governo negli ultimi tempi sospetti. Forse, indice dello sfangamento e della pressione che il Covid sta continuando ad esercitare sugli ospedali di tutto il Paese. Secondo quanto richiesto, medici e infermieri dei reparti Covid che hanno ricevuto tre dosi di vaccino, dovrebbero continuare a lavorare anche se positivi. Unica clausola: l’importante è che siano asintomatici. Leggi anche: Baricitinib e Sotrovimab, i nuovi farmaci per curare il Covid raccomandati dall’OMS medici positivi al lavoro Ad azzardare la proposta sono state le Regioni, in una lettera con la quale hanno proposto al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 gennaio 2022) Covid. E’ unaproposte sicuramente più audaci che siano mai state fatte dallealnegli ultimi tempi sospetti. Forse, indice dello sfangamento e della pressione che il Covid sta continuando ad esercitare sugli ospedali di tutto il Paese. Secondo quanto richiesto,e infermieri dei reparti Covid che hanno ricevuto tre dosi di vaccino, dovrebbero continuare ase. Unica clausola: l’importante è che siano asintomatici. Leggi: Baricitinib e Sotrovimab, i nuovi farmaci per curare il Covid raccomandati dall’OMSal lavoro Ad azzardare lasono state le, in una lettera con la quale hanno proposto al ...

Advertising

CorriereCitta : L’assurda proposta delle Regioni al Governo: ”fate lavorare i medici anche se positivi” - 2Myla1 : @MPSkino A me sembra assurda l'idea, il concetto, la proposta di una cosa del genere. Sono offesa. Possibile che do… - MovPopulistaIta : RT @BartLucia: @susy43279731 Rivolte social?? Non ne ho sentite e viste.. Bisognerebbe invece scendere nelle piazze e manifestare il dissen… - Michela84083117 : RT @BartLucia: @susy43279731 Rivolte social?? Non ne ho sentite e viste.. Bisognerebbe invece scendere nelle piazze e manifestare il dissen… - PatriziaSabat : RT @BartLucia: @susy43279731 Rivolte social?? Non ne ho sentite e viste.. Bisognerebbe invece scendere nelle piazze e manifestare il dissen… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assurda proposta L’assurda proposta delle Regioni al Governo: ”fate lavorare i medici anche se positivi” Il Corriere della Città