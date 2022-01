L’anniversario – Rigopiano rivendica giustizia e Valva ricorda Stefano Feniello (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiValva (Sa) – “Una giustizia sepolta sotto la neve dell’indifferenza per una sciagura italiana dimenticata troppo in fretta”. Così, il parroco salernitano Don Luigi Piccolo, invita i cittadini a non dimenticare i morti di Rigopiano, a cinque anni dalla tragedia che il 18 gennaio del 2017 vide una slavina travolgere e far crollare l’hotel Rigopiano di Farindola, in Abruzzo, provocando 29 morti e 11 sopravvissuti. Una strage di Stato, fatta di ritardi, depistaggi e omissioni, che rivendica e grida giustizia in tempi celeri per un processo che è ancora nella fase preliminare. Celerità e giustizia che chiedono i familiari delle vittime di quella immane tragedia che cambiò per sempre il volto dell’Italia e del territorio di Valva, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – “Unasepolta sotto la neve dell’indifferenza per una sciagura italiana dimenticata troppo in fretta”. Così, il parroco salernitano Don Luigi Piccolo, invita i cittadini a non dimenticare i morti di, a cinque anni dalla tragedia che il 18 gennaio del 2017 vide una slavina travolgere e far crollare l’hoteldi Farindola, in Abruzzo, provocando 29 morti e 11 sopravvissuti. Una strage di Stato, fatta di ritardi, depistaggi e omissioni, chee gridain tempi celeri per un processo che è ancora nella fase preliminare. Celerità eche chiedono i familiari delle vittime di quella immane tragedia che cambiò per sempre il volto dell’Italia e del territorio di, ...

