Landucci | ' Bella vittoria | la dedichiamo a Chiesa E Dybala è stato decisivo'

Dopo la vittoria in rimonta dell'Olimpico contro la Roma, per Marcoarriva un altro successo con 4 gol segnati da sostituto di Allegri sulla panchina della Juventus: "Non era facile giocare in uno stadio con pochissime persone, ma abbiamo fatto la partita ...TORINO - Marconella gara di Coppa Italia della Juve contro la Sampdoria ha sostituito lo squalificato Max ... " Abbiamo fatto unapartita, non era facile e siamo stati bravi. Siamo ...Marco Landucci, vice di Allegri e oggi in panchina per la Juventus, ha commentato a Mediaset la vittoria dei bianconeri contro la Sampdoria in Coppa Italia: “Abbiamo fatto una bella partita, non era f ...Marco Landucci ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Sampdoria. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Ci sta prendendo gusto? "Per esser ...