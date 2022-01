L'allarme di Malagò: "Molte società sono a rischio chiusura" (Di martedì 18 gennaio 2022) Nella lettera indirizzata al sottosegretario Vezzali "tutti gli organismi ricorderanno la situazione drammatica delle società professionistiche e di base. La crisi pandemica e il caro energetico ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 18 gennaio 2022) Nella lettera indirizzata al sottosegretario Vezzali "tutti gli organismi ricorderanno la situazione drammatica delleprofessionistiche e di base. La crisi pandemica e il caro energetico ...

Ultime Notizie dalla rete : allarme Malagò L'allarme di Malagò: "Molte società sono a rischio chiusura" Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò al termine della Giunta di oggi

Pechino 2022, Malagò: 'Vinceremo più medaglie del 2018, sono tranquillo' Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine della ... È forte il grido d'allarme delle società sia professionistiche che di base: tutti aspettano ristori e ...

