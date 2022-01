L'allarme delle compagnie aeree Usa per il 5G vicino agli aeroporti (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Le compagnie aeree statunitensi sono preoccupate per il potenziale "caos" causato dalla diffusione del 5G negli Stati Uniti, una paura che deriva dal rischio di interferenze tra le frequenze utilizzate dalla tecnologia internet mobile e gli strumenti di bordo essenziali per l'atterraggio degli aerei. La stessa United ha avvertito che l'attuale piano di implementazione del wireless 5G negli Stati Uniti avrebbe un impatto negativo su circa 1,25 milioni di passeggeri United e almeno 15.000 voli all'anno e ha esortato l'amministrazione del presidente Joe Biden ad agire. Le frequenze utilizzate dal 5G sono vicine a quelle utilizzate dai radioaltimetri degli aerei. agli operatori telefonici statunitensi è stata assegnata la banda di frequenza da 3,7 a 3,98 gigahertz (GHz) per il 5G, un diritto per il quale hanno pagato decine di ... Leggi su agi (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Lestatunitensi sono preoccupate per il potenziale "caos" causato dalla diffusione del 5G negli Stati Uniti, una paura che deriva dal rischio di interferenze tra le frequenze utilizzate dalla tecnologia internet mobile e gli strumenti di bordo essenziali per l'atterraggio degli aerei. La stessa United ha avvertito che l'attuale piano di implementazione del wireless 5G negli Stati Uniti avrebbe un impatto negativo su circa 1,25 milioni di passeggeri United e almeno 15.000 voli all'anno e ha esortato l'amministrazione del presidente Joe Biden ad agire. Le frequenze utilizzate dal 5G sono vicine a quelle utilizzate dai radioaltimetri degli aerei.operatori telefonici statunitensi è stata assegnata la banda di frequenza da 3,7 a 3,98 gigahertz (GHz) per il 5G, un diritto per il quale hanno pagato decine di ...

Advertising

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - FratellidItalia : L’allarme lanciato dalla Società Italiana di Chirurgia evidenzia la drammatica situazione delle prestazioni ospedal… - ilgiornale : L'aumento dei prezzi colpisce anche i beni di prima necessità come pane, pasta, verdura e pesce. L'allarme delle as… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Aerei, l’allarme delle compagnie Usa contro il 5G: «Mette a rischio migliaia di voli» - SardiniaPost : ?? Coldiretti lancia l'allarme sulle cavallette. In primavera ci sarà la nuova schiusa delle uova e 'non è arrivato… -