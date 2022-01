Ladri di bollette, sradica la buca delle lettere e se la porta via: lo choc del postino (Di martedì 18 gennaio 2022) Latina. Un furto davvero particolare, probabilmente senza precedenti, quello con cui hanno avuto a che fare i Carabinieri nei giorni scorsi e segnalato da un addetto ai servizi postali. Tutto è accaduto a Scavoli, una frazione di Minturno, in provincia di Latina, il giorno del 13 gennaio scorso. Un ladro, forse preso da un impeto di cleptomania convulsiva improvvisa, ha deciso di sradicare una cassetta postale installata in via Appia. Dentro, presumibilmente, c’erano tutte le comunicazioni postali, le bollette e la documentazione solita che arriva tramite la posta. Leggi anche: Impennata di positivi in provincia di Latina, quasi 1.500. Il bollettino Comune per Comune Il furto della cassetta postale in provincia di Latina La buca delle lettere in questione è stata completamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 gennaio 2022) Latina. Un furto davvero particolare, probabilmente senza precedenti, quello con cui hanno avuto a che fare i Carabinieri nei giorni scorsi e segnalato da un addetto ai servizi postali. Tutto è accaduto a Scavoli, una frazione di Minturno, in provincia di Latina, il giorno del 13 gennaio scorso. Un ladro, forse preso da un impeto di cleptomania convulsiva improvvisa, ha deciso dire una cassetta postale installata in via Appia. Dentro, presumibilmente, c’erano tutte le comunicazioni postali, lee la documentazione solita che arriva tramite la posta. Leggi anche: Impennata di positivi in provincia di Latina, quasi 1.500. Il bollettino Comune per Comune Il furto della cassetta postale in provincia di Latina Lain questione è stata completamente ...

Advertising

CorriereCitta : Ladri di bollette, sradica la buca delle lettere e se la porta via: lo choc del postino - sonostufaaa : @Frizzypazzy2 Tanto non sarà lei a pagare bollette, colf e il resto, per i ladri ormai ha praticamente detto ogni s… - Gattoverde27 : @matteosalvinimi CHE CARO BOLLETTE PARLI... DOVE VIVI SALVINI??? E GIÀ TUTTO AUMENTATO... CARO SALVINI SEI COMPLICE… - Giorgio38255670 : Caro governo di barboni e ladri: Il covid c'è,ma vogliamo fare qualcosa per le tasse e le bollette oppure vogliamo… - Michael19084 : @Wazza_CN Io un paio di bollette 'pro ladri' le faccio... non si sà mai ! ??????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri bollette Colle, Berlusconi già archiviato Confindustria ha chiesto un incontro al governo sul caro bollette. Se non si interviene c'è una '... si era riferito ai bambini migranti non accompagnati dicendo: 'Sono ladri, sono assassini, sono ...

4 cose da sapere sulla quotazione oro ... con il rischio che un giorno entrino i ladri e te li portino via? Se non usi più anelli, orecchini ... tra poco farsi una vacanza costerà di meno che pagare le bollette). Forse, hai paura di ottenere ...

Contro il caro-bolletta ora spuntano anche i ladri del contatore IL GIORNO Ladri di bollette, sradica la buca delle lettere e se la porta via: lo choc del postino Latina. Un furto davvero particolare, probabilmente senza precedenti, quello con cui hanno avuto a che fare i Carabinieri nei giorni scorsi e segnalato da un addetto ai servizi postali. Tutto è accadu ...

Contro il caro-bolletta ora spuntano anche i ladri del contatore Un furto davvero singolare quello che si è verificato a Corbetta. La scoperta è avvenuta ieri, quando i proprietari di uno stabile di via Repubblica si sono accorti che ignoti avevano asportato il lor ...

Confindustria ha chiesto un incontro al governo sul caro. Se non si interviene c'è una '... si era riferito ai bambini migranti non accompagnati dicendo: 'Sono, sono assassini, sono ...... con il rischio che un giorno entrino ie te li portino via? Se non usi più anelli, orecchini ... tra poco farsi una vacanza costerà di meno che pagare le). Forse, hai paura di ottenere ...Latina. Un furto davvero particolare, probabilmente senza precedenti, quello con cui hanno avuto a che fare i Carabinieri nei giorni scorsi e segnalato da un addetto ai servizi postali. Tutto è accadu ...Un furto davvero singolare quello che si è verificato a Corbetta. La scoperta è avvenuta ieri, quando i proprietari di uno stabile di via Repubblica si sono accorti che ignoti avevano asportato il lor ...