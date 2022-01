L'ad di Amadori: "Francesca licenziata perché da dicembre non lavora, senza spiegazioni" (Di martedì 18 gennaio 2022) “Sappiamo benissimo che il licenziamento è una questione seria. Tanto che dal 2018 ad oggi, questo è solo il terzo caso sugli oltre 600 dipendenti della società in cui era impiegata Francesca. Ma l’azienda ha provato in ogni modo a evitare la soluzione estrema”. Al Corriere della sera, l’amministratore delegato di Amadori, Francesco Berti, racconta il retroscena del licenziamento di Francesca, nipote del fondatore che ha dato nome al marchio. Il suo allontanamento dall’azienda del nonno ha fatto clamore e lei stessa ha dichiarato che si opporrà al provvedimento ritenuto ingiusto e illegittimo, percorrendo vie legali. Berti sostiene che la decisione di licenziarla è risultata inevitabile. “Da inizio dicembre Francesca Amadori, che era una impiegata e non una dirigente, ha smesso di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) “Sappiamo benissimo che il licenziamento è una questione seria. Tanto che dal 2018 ad oggi, questo è solo il terzo caso sugli oltre 600 dipendenti della società in cui era impiegata. Ma l’azienda ha provato in ogni modo a evitare la soluzione estrema”. Al Corriere della sera, l’amministratore delegato di, Francesco Berti, racconta il retroscena del licenziamento di, nipote del fondatore che ha dato nome al marchio. Il suo allontanamento dall’azienda del nonno ha fatto clamore e lei stessa ha dichiarato che si opporrà al provvedimento ritenuto ingiusto e illegittimo, percorrendo vie legali. Berti sostiene che la decisione di licenziarla è risultata inevitabile. “Da inizio, che era una impiegata e non una dirigente, ha smesso di ...

