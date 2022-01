Labbadia rinuncia alla panchina del Genoa: ecco chi sono le alternative per i liguri (Di martedì 18 gennaio 2022) E' saltato, a sorpresa, l'approdo di Bruno Labbadia al Genoa. Il tecnico tedesco, con origini italiane, ha rifiutato la chiamata di 777Partners: era atteso in città in serata ma ha rinunciato alla... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 18 gennaio 2022) E' saltato, a sorpresa, l'approdo di Brunoal. Il tecnico tedesco, con origini italiane, ha rifiutato la chiamata di 777Partners: era atteso in città in serata ma hato...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Labbadia rinuncia alla panchina del #Genoa: ecco chi sono le alternative per i liguri - fisco24_info : Genoa, Labbadia rinuncia all'incarico: Il tecnico era atteso oggi a Genova per firmare il contratto - RaiSport : ? #Genoa: #Labbadia rinuncia all'incarico Il tecnico era atteso oggi a #Genova per la firma del contratto ??… - glooit : Genoa: Labbadia rinuncia all'incarico leggi su Gloo - Brizio1965 : Chi non se la sente poggi la borsa e le scarpe....qui a forza di poggiare borse hanno riempito Villa Rostan #Genoa -