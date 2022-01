La valanga di Rigopiano, cinque anni fa (Di martedì 18 gennaio 2022) Si abbatté contro un hotel sull'Appennino abruzzese, provocando la morte di 29 persone: il processo sui ritardi nei soccorsi e sulla sottovalutazione del pericolo non è ancora cominciato Leggi su ilpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Si abbatté contro un hotel sull'Appennino abruzzese, provocando la morte di 29 persone: il processo sui ritardi nei soccorsi e sulla sottovalutazione del pericolo non è ancora cominciato

Advertising

RaiNews : Cinque anni fa la tragedia di Rigopiano. Cosa accadde quel 18 gennaio del 2017 - IlVento5 : RT @butchertur14: Un Hotel che non Doveva essere Costruito , Il Ritardo dei Soccorsi e Una Valanga che Spezza 29 Angeli La Tragedia di #R… - ilpost : La valanga di Rigopiano, cinque anni fa - infoitinterno : Rigopiano, un nuovo studio nega la relazione tra terremoto e valanga - MaestroSMorra : Per non dimenticare ?? La valanga di Rigopiano è stata un evento verificatosi il 18 gennaio 2017 presso l'omonima lo… -