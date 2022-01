La scuola ai tempi del Covid: non basta il Tar. Ecco chi si scaglia contro De Luca (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI “Il presidente De Luca continua il suo attacco alla scuola pubblicando una tabella con i dati dei contagiati senza senso. Gli studenti della Campania, già vittime delle sue illegittime chiusure dell’anno scorso, non possono continuare ad essere usati. La scuola è diventato il campo di battaglia nella personale guerra di De Luca contro il Governo che, tra le altre cose, è del suo stesso partito politico”. Alessandra Caldoro, del direttivo cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli, usa il linguaggio della chiarezza quando, e capita spesso, decide di attaccare frontalmente il Governatore della Campania. E questa non è la volta che fa eccezione: “Fornire dati assoluti senza contestualizzarli, senza specificare che le scuole si sono riaperte solo da pochi giorni, che in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI “Il presidente Decontinua il suo attacco allapubblicando una tabella con i dati dei contagiati senza senso. Gli studenti della Campania, già vittime delle sue illegittime chiusure dell’anno scorso, non possono continuare ad essere usati. Laè diventato il campo di battaglia nella personale guerra di Deil Governo che, tra le altre cose, è del suo stesso partito politico”. Alessandra Caldoro, del direttivo cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli, usa il linguaggio della chiarezza quando, e capita spesso, decide di attaccare frontalmente il Governatore della Campania. E questa non è la volta che fa eccezione: “Fornire dati assoluti senza contestualizzarli, senza specificare che le scuole si sono riaperte solo da pochi giorni, che in ...

Ultime Notizie dalla rete : scuola tempi Scuola, a Venaria tamponi gratuiti per le classi in regime di sorveglianza disposta dall'Asl ...gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV - 2 agli studenti della scuola ...infine consentire alle famiglie di poter aver un punto di verifica della salute dei loro figli in tempi ...

Al Pasquinucci tamponi agli studenti fortemarmini Permettere agli studenti di rientrare il prima possibile a scuola: questa la priorità per il Comune di Forte dei Marmi che per accelerare quanto più possibile i tempi di somministrazione del tampone agli studenti ha chiesto e ottenuto supporto anche dall'...

Educazione motoria alla primaria: assunzioni da concorso o GPS. I tempi Orizzonte Scuola Al via i tamponi antigienici per gli studenti di Forte dei Marmi all’Ospedale del Cuore di Massa Permettere agli studenti di rientrare il prima possibile a scuola: questa la priorità per il Comune di Forte dei Marmi. Accelerare quanto più possibile i tempi di somministrazione del tampone agli stu ...

Norcia, riparata in una settimana la palestra della scuola abbattuta dalla neve di G.O.Gli studenti di Norcia dell'istituto superiore "De Gasperi Battaglia" di Norcia al rientro a scuola il 10 gennaio erano stati accolti da una brutta sorpresa: la tensostruttura che ospita l'unic ...

