‘La ragazza del futuro’ nuovo singolo di Cesare Cremonini con il batterista dei Rolling Stones

Esce domani 'La ragazza del futuro', il nuovo singolo di Cesare Cremonini, disponibile dalla mezzanotte su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano – che si avvale del contributo di Steve Jordan, l'attuale batterista dei Rolling Stones dopo la scomparsa di Charlie Watts – è il manifesto del nuovo album in uscita il 25 febbraio, che porta lo stesso titolo, prodotto da Virgin Records – Universal Music Italia: è un dialogo sognante e immaginifico tra Cesare e il futuro, tra il suo tempo e quello delle nuove generazioni, interpretato da una ragazza giovane e suadente verso cui, attraverso un testo costruito in due tempi come un film, l'autore e il produttore del brano sembrano ...

