La pandemia della disuguaglianza | aumentano i miliardari | ma soprattutto i nuovi poveri!

VittorioSgarbi : Il - peppeprovenzano : “Il surplus patrimoniale del solo Bezos nei primi 21 mesi di pandemia (+81,5 mld di dollari) equivale al costo comp… - Adnkronos : Questa dovrebbe essere l'ultima ondata della #pandemia #Covid nella quale imporre restrizioni, ha dichiarato Albert… - Eugenio85428611 : RT @WeWillWin62: Attenzione: la retromarcia è globale: ieri Klaus Schwab, in apertura di Davos 2022 ha dichiarato che 'tutti si aspettano l… - QdSit : TRAPANI - Il Quotidiano di Sicilia continua l’approfondimento tra i professionisti per comprendere gli effetti dell… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia della

E' quanto si legge nel bollettino del Robert Koch Institute sull'andamentonel Paese. Nella stessa giornata sono state 193 le morti. 18 gen 09:12 Scuola, presidi: "Stimiamo che il 50% ...Il surplus patrimoniale del solo Jeff Bezos nei primi 21 mesi(+81,5 miliardi di dollari) equivale al costo completo stimatovaccinazione (due dosi e booster) per l'intera ...Questa è la dichiarazione di fine anno di Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (La Repubblica) Tutti ci pensano e si chiedono se e quando ...Gli aerei di aiuti inviati dalla Nuova Zelanda a Tonga non possono atterrare per via della cenere che ha ricoperto la pista del principale aeroporto dopo l'eruzione del vulcano che ha ...