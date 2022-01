La nutrizionista Maria Luisa Conza: Bambini, ecco come difendersi dal rischio Covid (Di martedì 18 gennaio 2022) di Maridì Vicedomini La nuova variante Omicron del virus Covid 19 si sta sempre di più diffondendo nel vecchio Continente, colpendo soprattutto la fascia sociale più delicata e più significativa della popolazione europea quale l’infanzia. Ne parliamo con la dottoressa Maria Luisa Conza, biologa, nutrizionista, ricercatrice scientifica, già borsista all’Università di Harward, specializzata nello studio del rapporto tra alimentazione e cancro e tra alimentazione e patologie in generale, direttrice scientifica di Antur, un’azienda di integratori alimentari naturali. Dottoressa Conza, a due anni dallo scoppio della Pandemia, i più penalizzati sembrerebbero i Bambini? Indubbiamente sì, a prescindere da considerazioni di ordine sanitario, i nostri piccoli rappresentano la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 gennaio 2022) di Maridì Vicedomini La nuova variante Omicron del virus19 si sta sempre di più diffondendo nel vecchio Continente, colpendo soprattutto la fascia sociale più delicata e più significativa della popolazione europea quale l’infanzia. Ne parliamo con la dottoressa, biologa,, ricercatrice scientifica, già borsista all’Università di Harward, specializzata nello studio del rapporto tra alimentazione e cancro e tra alimentazione e patologie in generale, direttrice scientifica di Antur, un’azienda di integratori alimentari naturali. Dottoressa, a due anni dallo scoppio della Pandemia, i più penalizzati sembrerebbero i? Indubbiamente sì, a prescindere da considerazioni di ordine sanitario, i nostri piccoli rappresentano la ...

