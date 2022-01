La neo presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola (Ppe): “Raccoglierò l’eredità di Sassoli” (Di martedì 18 gennaio 2022) La maltese Roberta Metsola, candidata del Ppe, è stata eletta presidente del Parlamento europeo al primo turno, oggi a Strasburgo, con 458 voti, ben al di là della maggioranza assoluta necessaria. La svedese Alice Kuhnke (Verdi) ha ottenuto 101 voti, e la spagnola Sira Rego (Sinistra) ne ha avuti 57. I voti espressi sono stati 616, le schede bianche 74. "Onorevoli eurodeputati, colleghi, con grande umiltà vi dico che sono onorata per la grande responsabilità che mi affidate, e vi prometto che farò del mio meglio per lavorare per questo Parlamento europeo e per tutti i cittadini". Ha esordito così, oggi a Strasburgo, la maltese Roberta Metsola (Ppe), nel suo discorso d'insediamento come nuova presidente del ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 gennaio 2022) La maltese, candidata del Ppe, è stata elettadelal primo turno, oggi a Strasburgo, con 458 voti, ben al di là della maggioranza assoluta necessaria. La svedese Alice Kuhnke (Verdi) ha ottenuto 101 voti, e la spagnola Sira Rego (Sinistra) ne ha avuti 57. I voti espressi sono stati 616, le schede bianche 74. "Onorevoli eurodeputati, colleghi, con grande umiltà vi dico che sono onorata per la grande responsabilità che mi affidate, e vi prometto che farò del mio meglio per lavorare per questoe per tutti i cittadini". Ha esordito così, oggi a Strasburgo, la maltese(Ppe), nel suo discorso d'insediamento come nuovadel ...

