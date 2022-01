La moglie di Kabir Bedi demolisce Alex Belli come Nathaly | “Soleil e Delia | meglio senza di lui”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Parveen Dusanj, lassimadi, non avrebbe una grande opinione di. Lo ha dimostrato nelle passate ore scrivendo un tweet (e non “Twitter”si ostina a chiamarlo l’ex attore di CentoVetrine) al vetriolo proprio contro il marito diDuran. LadicontroLa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Parveen Dusanj , la bellissimadiBedi , non avrebbe una grande opinione di Alex Belli . Lo ha dimostrato nelle passate ore scrivendo un tweet (e non 'Twitter' come si ostina a chiamarlo l'ex attore di CentoVetrine) al ......successo La trentacinquesima puntata del GF Vip 6 è cominciata con la clip sul compleanno di... Durante la cena, infatti, Soleil ha mandato i suoi saluti ad Alex Belli, davanti alla. Una ...Parveen Dusanj, moglie di Kabir Bedi: chi è? Trent'anni di differenza tra la donna e il volto di 'Sandokan', protagonista del Grande Fratello .... Mi manchi, ma ti vedo ogni giorno in televisione, è m ...Durante la puntata del GF vip del 17 gennaio, Delia Duran ha chiesto un confronto con Alex Belli, intenzionata a porre fine al loro amore.