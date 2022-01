La mitica squadra di bob della Giamaica torna alle Olimpiadi invernali, a Pechino con tre team: «Sarà fuoco sul ghiaccio» (Di martedì 18 gennaio 2022) Spiagge caraibiche, clima tropicale e una popolazione con meno di tre milioni di abitanti. E in tutto questo tre squadre di bob su ghiaccio pronte a correre alle Olimpiadi invernali di Pechino che inizieranno il prossimo 4 febbraio. È la prima volta che così tante squadre riescono a centrare la qualificazione. In pista ci saranno i due team maschili composti da quattro e due bobbisti. Oltre a loro si è qualificata anche un’atleta per la corsa femminile in singolo. La nazionale di bob non ha ancora rivelato da chi Sarà composta la squadra a quattro ma su Twitter ha lanciato un messaggio chiaro: «Sarà fuoco sul ghiaccio». January 17, 2022 Al netto del risultato sportivo, la storia ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Spiagge caraibiche, clima tropicale e una popolazione con meno di tre milioni di abitanti. E in tutto questo tre squadre di bob supronte a correrediche inizieranno il prossimo 4 febbraio. È la prima volta che così tante squadre riescono a centrare la qualificazione. In pista ci saranno i duemaschili composti da quattro e due bobbisti. Oltre a loro si è qualificata anche un’atleta per la corsa femminile in singolo. La nazionale di bob non ha ancora rivelato da chicomposta laa quattro ma su Twitter ha lanciato un messaggio chiaro: «sul». January 17, 2022 Al netto del risultato sportivo, la storia ...

