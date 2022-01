La ministra Bonetti e la presidente Rai | ' No Women No Panel - Senza donne non

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il talento femminile? "Esiste. Leci sono, non vanno inventate. Se le loro capacità non vengono correttamente valorizzate e utilizzate è la società intera a venire penalizzata". Parola della ...

Ultime Notizie dalla rete : ministra Bonetti

... Marinella Soldi,Tiziano Treu (Cnel), Maria Terranova vice presidente Anci, Michele De Pascale presidente Unione Province d'Italia, Elenaper le pari opportunità e la famiglia, ...... firmato in primis dalla presidente di Viale Mazzini, Marinella Soldi, e dallaper le Pari opportunità e la famiglia, Elena. "Una democrazia non può essere definita tale - spiega la ...Il documento impegna la Rai affinché nei dibattiti e nei talk show sia assicurata una pari presenza di uomini e donne ...Oggi è stato sottoscritto un documento importante nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma: il Memorandum d’Intesa No Women No Panel, che ...