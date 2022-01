La manicure di Chiara Ferragni è un sogno beauty (Di martedì 18 gennaio 2022) Chiara Ferragni inaugura il 2022 seguendo immediatamente la tendenza. L’influencer cremonese ha dato una marcia in più alla sua manicure seguendo le dritte di Pantone, che per quest’anno ha incoronato come colore must have il Very Pery, una sfumatura di viola già amatissima dalle star. Quella scelta dall’imprenditrice digitale è una sfumatura di viola impreziosita da una cascata di glitter, destinata a diventare la più emulata del web. Anno nuovo, manicure nuova. Dopo il rosso scintillante delle vacanze di Natale, Chiara Ferragni ha salutato le festività approdando nel 2022 con una nuova manicure, rigorosamente firmata da Passione Unghie. La manicure di Chiara Ferragni in omaggio al colore Pantone L’influencer ha ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 gennaio 2022)inaugura il 2022 seguendo immediatamente la tendenza. L’influencer cremonese ha dato una marcia in più alla suaseguendo le dritte di Pantone, che per quest’anno ha incoronato come colore must have il Very Pery, una sfumatura di viola già amatissima dalle star. Quella scelta dall’imprenditrice digitale è una sfumatura di viola impreziosita da una cascata di glitter, destinata a diventare la più emulata del web. Anno nuovo,nuova. Dopo il rosso scintillante delle vacanze di Natale,ha salutato le festività approdando nel 2022 con una nuova, rigorosamente firmata da Passione Unghie. Ladiin omaggio al colore Pantone L’influencer ha ...

Advertising

sporchiplebei_ : inoltre tutto sto discorso di applica ai ferragnez, tre giorni in tendenza, raga chiara Ferragni è stata costretta… - xattorneyx : Mi fa troppo ridere che ogni volta che succede qualcosa nella vita di Chiara Ferragni qualcuno dica 'eh no guarda s… - ellittica_ : Chiara ora pubblica la foto della tua manicure con in mano il giornale di oggi #ferragnez -