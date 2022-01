La maestra scrive ai colleghi che non si vaccinano | ‘State abbandonando i bimbi È inaccettabile”

(Di martedì 18 gennaio 2022) "La scuola è una comunità educante e per questo motivo èche gli insegnanti rifiutino il vaccino". Loladi scuola primaria Pina Cipolletta, insegnante in un istituto marchigiano, in una lettera aperta. L'articolo .

"La scuola è una comunità educante e per questo motivo è inaccettabile che gli insegnanti rifiutino il vaccino". Lo scrive la maestra di scuola primaria Pina Cipolletta, insegnante all'Istituto scolastico 'Rodari - Marconi' di Porto Sant'Elpidio (Fermo), in una lettera aperta. "Nella mia scuola - spiega - , che fa ..."