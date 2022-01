La lettera dei giuristi e intellettuali contro la candidatura di Berlusconi al Quirinale | ' Un' offesa agli italiani'

Advertising

GiovaQuez : Lettera aperta dei primari oncologi (Cipomo): 'Dopo quasi due anni di pandemia si assiste nuovamente ad una fortiss… - agoralazio : PRC: Aumento dei Gettoni di Presenza, Lettera aperta al Sindaco d Roma - PrecariUnitINFN : RT @FLC_CGIL_Lazio: ??#INFN: le direzioni locali rifiutano le percentuali di lavoro agile richieste dai singoli dipendenti. ??È intollerabi… - globalistIT : - PSMC_DonOrione : #unitàcristiani #preghiera I Consiglieri generali incaricati per l'Ecumenismo, hanno pubblicato la Lettera per la S… -

Ultime Notizie dalla rete : lettera dei

Per il toto - Quirinale il nome di Silvio Berlusconi è di certo quello che, nelle ultime settimane, si è sentito di più ma c'è chi trova la sua candidatura offensiva: "Riteniamo un'offesa alla dignità ...Ladi Verdini a Dell'Utri e Confalonieri pubblicata dal Tirreno, infatti, da un lato ... Non è, quindi, più il tempotatticismi e delle 'obbedienze'. È il tempo delle iniziative e delle ...Una lettera destinata a Marcello Dell'Utri e Fedele Confalonieri per raccontare l'ambizione di Berlusconi di diventare presidente della Repubblica. Denis Verdini spiega come eleggere ...Antonella Viola, immunologa, ha ricevuto un proiettile in una busta ed è finita sotto scorta: in un'intervista ha spiegato il motivo delle minacce ...