La Lega (ovviamente) sosterrà l'antiabortista Roberta Metsola per la presidenza del Parlamento europeo (poveri noi...) (Di martedì 18 gennaio 2022) La nuova missione della Lega, molto probabilmente per non andare contro al proprio elettorato, sarà quella di sostenere al Parlamento europeo la candidata, antiabortista, Roberta Metsola (Ppe) per la ... Leggi su globalist (Di martedì 18 gennaio 2022) La nuova missione della, molto probabilmente per non andare contro al proprio elettorato, sarà quella di sostenere alla candidata,(Ppe) per la ...

Advertising

hiboss_hiboss : @DanieleQuaglia7 @fratotolo2 @guichardaz @pdnetwork Ovviamente purtroppo no. lega e fdi (per non parlare di FI) non… - VincentMorabit8 : RT @ClaudioMasini7: Il 1° turno di #SerieA a 5000 ingressi ha confermato ovviamente l'idiozia della norma: disparità proporzionale e l'affo… - ClaudioMasini7 : Il 1° turno di #SerieA a 5000 ingressi ha confermato ovviamente l'idiozia della norma: disparità proporzionale e l'… - MEcosocialista : @Turi_000 @Scan862 @DogoAntonio @La_manina__ @paulpot28 @lucaccini_carla @TeresaBellanova E poi io che c'entro, tra… - fuo_ri : Io con la Juve non mi presenterei rilasciando un comunicato ufficiale 30 min prima accusando la Lega di aver mandat… -