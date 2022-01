La Lega insiste: "Candidare Berlusconi? Non possiamo fare regali al Pd" (Di martedì 18 gennaio 2022) Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, era stato tra i primi a esortare il suo partito e il centrodestra a cercare un piano B rispetto alla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. Poi il vertice di Villa Grande aveva riportato il Cavaliere in prima linea per il Colle. Soltanto ieri però tutto lo scetticismo era contenuto nelle parole di Matteo Salvini, che ha dato tempo alle verifiche di Berlusconi fino a lunedì, ma preannuncia per la prossima settimana una proposta leghista alternativa capace di convincere molti grandi elettori. Ora Riccardo Molinari in un’intervista alla Stampa, rinnova il timore che il centrodestra arrivi impreparato alla quarta votazione e faccia un regalo al centrosinistra. ?Siamo in una fase delicata e ogni frase può essere male interpretata, in base alle paure a la sentimento di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Riccardo Molinari, capogruppo dellaalla Camera, era stato tra i primi a esortare il suo partito e il centrodestra a cercare un piano B rispetto alla candidatura di Silvioal Quirinale. Poi il vertice di Villa Grande aveva riportato il Cavaliere in prima linea per il Colle. Soltanto ieri però tutto lo scetticismo era contenuto nelle parole di Matteo Salvini, che ha dato tempo alle verifiche difino a lunedì, ma preannuncia per la prossima settimana una proposta leghista alternativa capace di convincere molti grandi elettori. Ora Riccardo Molinari in un’intervista alla Stampa, rinnova il timore che il centrodestra arrivi impreparato alla quarta votazione e faccia un regalo al centrosinistra. ?Siamo in una fase delicata e ogni frase può essere male interpretata, in base alle paure a la sentimento di ...

