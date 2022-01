La Juventus sfata il tabù punizioni | non succedeva da un anno

(Di martedì 18 gennaio 2022) . La rete di Cuadrado spezza la maledizione Un gol di Juan Cuadrado su punizione ha sbloccato la gara trae Sampdoria e, allo stesso tempo, ha messo fine alla maledizione dei calci piazzati. Prima della rete del colombiano, infatti, la Juve non segnava su punizione dalla rete di Ronaldo nel derby di ben 563 giorni fa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

