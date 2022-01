La Juventus ha le mani su una stella internazionale: si può chiudere! (Di martedì 18 gennaio 2022) Allegri potrebbe avere a disposizione il campione richiesto Cherubini e Nedved stanno lavorando su un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe il perfetto sostituto di Chiesa e un innesto valido per il futuro. Il mercato in casa Juventus stenta a decollare. Le L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Allegri potrebbe avere a disposizione il campione richiesto Cherubini e Nedved stanno lavorando su un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe il perfetto sostituto di Chiesa e un innesto valido per il futuro. Il mercato in casastenta a decollare. Le L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

n0tst0nks : Avvocato difesa: Signor Var**le, Lei ha mai messo le mani addosso alle sue 200 donne, compresa la mia assistita? V… - KlaMarx : Scuse #Aia, arbitro in lacrime e sospeso almeno due turni. Mani non sanzionato. Si avvantaggiano la prima e #SSCN.… - aishyte : @ilciccio67 A Roma gira voce che la Juventus sia in “liquidazione di fatto”. Ma, francamente, non è credibile. Nepp… - SampNews24 : #Giampaolo #Sampdoria, la #Juventus si frega le mani: #Dragusin può fare il salto di qualità - __Sinu__ : Siamo stufi dell'arroganza della #Juventus, anche ieri sera un altro episodio di impunità con protagonista #Bonucci… -